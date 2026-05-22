Президентът на САЩ Доналд Тръмп разкри във вторник неизвестни досега подробности за новата си бална зала в Белия дом, наподобяваща бункер, предава „Ройтерс”.

Той заяви, че на покрива ѝ ще има база за дронове, а в рамките на шестетажния подземен комплекс ще бъде разположена и военна болница. На фона на шума от строителните работи Тръмп разведе група репортери из обекта, за да подкрепи аргумента си, че Конгресът на САЩ трябва да отпусне 1 милиард долара за подобряване на сигурността на сградата.

Демократите и някои републиканци се противопоставят на искането, наричайки го екстравагантно, тъй като американците се борят със спираловидно нарастващите цени на бензина и други последици от войната на Тръмп срещу Иран в навечерието на междинните избори през ноември.

Очаква се проектът да бъде с площ от 8 361 квадратни метра. Тръмп твърди, че балната зала е необходима за големи събития с 1000 души, което е много повече от капацитета на заведенията за развлечения в Белия дом. Той настоя за балната зала след очевиден опит за покушение срещу него по време на вечерята на кореспондентите на Белия дом в хотел „Вашингтон Хилтън“. Президентът на САЩ изтъкна, че това ще бъде много по-сигурно място.

Тръмп описа подробно мерките за сигурност в балната зала, като я определи като структура, наподобяваща бункер, с укрепен покрив, способен да издържи пряка атака. Той заяви, че титановата ограда, наскоро монтирана около балната зала, е толкова здрава, че „булдозер не може да я събори“. Покривът, по думите му, ще бъде изработен от „непробиваема стомана“.

Под балната зала ще има комплекс с дълбочина шест етажа, каза той, посочвайки два, които вече са в процес на строителство. Подземният комплекс ще включва военна болница и изследователски съоръжения, въпреки че Тръмп не поясни в какво ще се състои изследователската дейност. Белият дом отказа да предостави допълнителни подробности.

Тръмп говори с ентусиазъм за изграждането на база за дронове на покрива, „предназначена за неограничен брой дронове“. „Целият покрив е построен за военни нужди“, каза той. „Те разполагат с огромен капацитет за дронове. Не само че е защитен от дронове - ако дрон се удари в него, той ще отскочи и няма да има никакво въздействие. Но той е предназначен и като дрон-пристанище, което ще защитава целия Вашингтон“, посочи американският президент.

Прозорците на балната зала ще бъдат с дебелина от 10 см и ще са изработени от специален вид стъкло. „Можете да виждате през него, сякаш го няма“, каза той.

