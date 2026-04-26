Стрелбата в събота във Вашингтон не е първият опит за покушение срещу Доналд Тръмп.

През юли 2024 г. нападател с карабина стреля по американския лидер, който държеше реч на предизборен митинг в Пенсилвания. Куршумът леко рани Тръмп, но беше убит човек зад трибуната. Парадоксално, много анализатори смятат, че този атентат помогна на Доналд Тръмп да спечели изборите, защото му създаде образ на „пострадал” в очите на много избиратели.

През септември 2024 г. нападател с пушка беше задържан във Флорида. Той застрашавал Тръмп, скрит зад храсти край голф игрище.

