На 14 юни, когато е рожденият ден на Доналд Тръмп, ще се състоят ММА боеве на моравата пред Белия дом. ВИП зрителите около сцената на борбата ще са около 5000, а отделно са продадени 85 хил. билета за наблюдаване на срещите от големи екрани, разположени в околните паркове. По този начин американският президент ще отпразнува своя рожден ден. Това разказа дипломатът и бивш генерален консул в Лос Анджелис Веселин Вълчев в предаването „Денят на живо”.

По думите му поредният скандал е, че тези боеве се осъществяват от фирма, за която се смята, че Тръмп има акции в нея и затова така усилено промотира събитието.

Тръмп: Иран прекалено дълго отлагаше преговорите за сделка, сега ще трябва да плати цената

Дипломатът подчерта, че междинните избори в Щатите наесен са ключови. „От начина, по който Тръмп ще се справи с войните в Иран и в Украйна, ще зависят много резултатите на Републиканската партия. Той трябва да спре тези войни така, че да излезе победител, а не да излезе, че е губеща страна. И при двете войни не се очертава да бъде постигнато примирие бързо”, коментира Вълчев.

Изключително важно и за света, и за вътрешната политика на САЩ е по какъв начин американският държавен глава ще се отдръпне от спиралата на ескалацията на военния конфликт с Иран, подчерта бившият генерален консул. По думите му целият свят ще гледа дали САЩ ще останат хегемон или започват глобално да отслабват.

Целия разговор чуйте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова