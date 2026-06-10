Американският президент Доналд Тръмп отправи остри критики към военните способности на Иран в публикация в социалната мрежа Truth Social.

В поста си Тръмп твърди, че иранската армия е „тотален хаос“, като допълва, че значителна част от военноморските и военновъздушните сили „на практика вече не съществуват“ и са „напълно победени“. По думите му Иран разчита повече на думи, отколкото на реални действия.

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Президентът определя Иран като „хулигана на Близкия изток“ и заявява, че страната е „свършена“ в настоящия си военен и политически вид. Той също така отправя критика към темпото на преговорите, като твърди, че Техеран е закъснял с постигането на споразумение, което би било изгодно за него.

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В заключителната част на публикацията си Тръмп предупреждава, че забавянето ще има последствия и „сега ще трябва да платят цената“.

В последните дни се наблюдава нова ескалация на напрежението в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. САЩ нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер над Ормузкия проток.

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Редактор: Цветина Петкова