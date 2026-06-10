Поредна ескалация на кризата в Близкия изток, която намалява възможностите за постигане на мирно споразумение. Съединените щати нанесоха удари срещу Иран, след като президентът Доналд Тръмп обвини Техеран, че е свалил американски хеликоптер над Ормузкия проток.

САЩ нанесоха нови удари по военен обект в Иран, Техеран отвърна с обстрел на американски бази



Ударите са започнали в полунощ българско време и са били насочени срещу иранските отбранителни и радарни системи. От американското централно командване обявиха, че операцията е „пропорционален отговор на необоснованата иранска агресия“. Двамата пилоти на сваления американски хеликоптер „Апачи“ бяха спасени от американски морски дрон. Това беше първият случай, в който американските въоръжени сили публично потвърдиха, че такъв тип плавателно средство е било използвано в подобна операция.

Иран е атакувал военни бази на САЩ в Близкия изток



В ранните часове на днешния ден последва отговор от иранска страна с удари по няколко американски бази в региона. Гвардейците на ислямската революция обявиха, че е атакуван Пети флот на САЩ в Бахрейн с дронове. Изданието "Аксиос" съобщава, че Иран е изстрелял общо 4 балистични ракети и дронове по американски бази в Бахрейн, Кувейт и Йордания.

Редактор: Станимира Шикова