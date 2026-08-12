Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ще предостави 19 944 литра бутилирана вода за питейни нужди на община Свищов за преодоляване на последиците от бедственото положение на територията на село Горна Студена.

Помощта се осигурява след постъпило искане от кмета на община Свищов и решение на Министерския съвет за освобождаване на необходимите количества от държавния резерв.

Ще се въведе ли воден режим в Свищов

Предоставената вода е в различни разфасовки, за да бъде улеснено разпределението ѝ сред населението – 10 584 литра в бутилки от 1,5 литра и 9 360 литра в бутилки от 10 литра.

Припомняме, че няколко села в Свищовско са на воден режим и е обявено бедствено положение, но вече се поставя въпросът дали и областният град ще мине на такъв. Заради продължителното засушаване и драстичното намаляване на дебита на водоизточниците вече са въведени ограничения.

Редактор: Цветина Петрова