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Това се предвижда в дневния ред на Министерския съвет
Три месеца след встъпването в длъжност на кабинета „Радев“ правителството ще гласува програмата си за управление. Това се предвижда в дневния ред на Министерския съвет.
Приоритетите на кабинета обхващат 4-годишен период на управление до 2030 година. Програмата трябва да бъде приета с решение на Министерския съвет.
„Галъп интернешънъл болкан“: „Прогресивна България“ запазва високия си ръст на доверие през първите 100 дни управление
Управляващите вече са поставили на фокус съдебната реформа и борбата с корупцията, здравеопазването, образованието, транспортната инфраструктура, подобряването на бизнес средата и усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.Редактор: Дарина Методиева
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