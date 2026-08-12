Три месеца след встъпването в длъжност на кабинета „Радев“ правителството ще гласува програмата си за управление. Това се предвижда в дневния ред на Министерския съвет.

Приоритетите на кабинета обхващат 4-годишен период на управление до 2030 година. Програмата трябва да бъде приета с решение на Министерския съвет.

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Управляващите вече са поставили на фокус съдебната реформа и борбата с корупцията, здравеопазването, образованието, транспортната инфраструктура, подобряването на бизнес средата и усвояването на средствата по Плана за възстановяване и устойчивост.

Редактор: Дарина Методиева