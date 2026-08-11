Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира първично възникнало огнище на шарка по овцете и козите в животновъден обект в хасковското село Тянево. Там се отглеждат 137 овце. Стопанинът е подал сигнал до компетентните органи след появата на симптоми на болестта.

Определена е 5-километрова защитна зона около огнището, в която влизат селата Тянево и Дряново от община Симеоновград и село Овчарово от община Харманли.

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Определена е 20-километрова надзорна зона около огнището, в която влизат гр. Симеоновград и селата Пясъчево, Калугерово, Навъсен, Троян, Свирково и Константиново от община Симеоновград; гр. Харманли и селата Поляново, Преславец, Шишманово, Българин, Рогозиново, Надежден, Доситеево, Коларово, Богомил, Браница, Черепово и Изворово от община Харманли; селата Българска поляна, Орлов дол и Владимирово от община Тополовград; село Светлина от община Димитровград; гр. Гълъбово и селата Помощник, Главан, Медникарово, Искрица, Мъдрец, Априлово, Обручище, Мусачево и Великово от община Гълъбово; селата Полски градец, Бели бряг, Рисиманово, Константиновец, Любеново и Трояново от община Раднево и селата Бащино и Васил Левски от община Опан.

Предприети са мерки за контрол и ликвидиране на заболяването, съгласно разпоредбите на европейското и националното законодателство. Собствениците подлежат на обезщетяване по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност.

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В населените места, попадащи в определените защитна и надзорна зона, се въвеждат ограничителни мерки, включително забрана за придвижване на овце и кози, с изключение на животни, предназначени за незабавно клане при определени условия. Животните следва да се отглеждат при оборен режим, а в животновъдните обекти в двете зони ще бъдат извършени преброяване и актуализация на данните в Интегрираната информационна система „ВетИС“, както и официален ветеринарномедицински контрол.

Извършва се и епизоотично проучване за проследяване на движението на животни, продукти, фуражи и транспортни средства, свързани с огнището. За суровото мляко от засегнатите райони се прилагат специални изисквания за неговото придвижване и преработка съгласно действащото законодателство.Заболяването не представлява опасност за хората, но при разпространение нанася значителни икономически щети.

Редактор: Никола Тунев