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150 тона хранителни стоки от трети държави не са допуснати през юли поради различни нарушения
Българската агенция по безопасност на храните спря внос на над 150 тона хранителни стоки от трети държави през юли поради различни нарушения.
Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер и домати с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини.
При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствия в сертификатите им, както и лимони поради незадоволителна документална проверка.
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При продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с млечни продукти, охладена риба, яйца, колаген и дъвчещи предмети за кучета поради незадоволителна идентификационна или документална проверка.
Създадени са общо 24 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.
Контролът на Агенцията по храните е постоянен и има за цел да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и да гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.Редактор: Цвета Лазаркова
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