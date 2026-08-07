Българската агенция по безопасност на храните спря внос на над 150 тона хранителни стоки от трети държави през юли поради различни нарушения.

Сред несъответстващите пратки с продукти от неживотински произход са пипер и домати с установено наднормено съдържание на остатъчни количества пестициди, както и смокини, замърсени с афлатоксини.

При фитосанитарен контрол не са допуснати пратки с плодове и зеленчуци поради несъответствия в сертификатите им, както и лимони поради незадоволителна документална проверка.

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При продуктите от животински произход са отхвърлени пратки с млечни продукти, охладена риба, яйца, колаген и дъвчещи предмети за кучета поради незадоволителна идентификационна или документална проверка.

Създадени са общо 24 уведомления в Системата за бързо оповестяване за храни и фуражи (RASFF) на Европейската комисия.

Контролът на Агенцията по храните е постоянен и има за цел да не допуска несъответстващи и потенциално опасни храни и фуражи на територията на ЕС, както и да гарантира безопасността на хранителната верига и защитата на потребителите.

Редактор: Цвета Лазаркова