Пътен участък в квартар "Аспарухово" във Варна е пропаднал вследствие свлачищен процес. Дълбочината е 3 метра, а дължината - 60. Районът е отцепен с бариери, съобщи БНР.

Няма опасност за вилите в близост, нито за основния път към училището за незрящи, съобщи кметът на района Ивайло Маринов.

Утре ще се извърши обследване на свлачището и ще се реши как да се извърши укрепването.

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Редактор: Габриела Павлова