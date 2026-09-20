Остават малко повече от месец до президентските избори в България. Вотът за държавен глава ще се проведе на 25 октомври, а още през следващите дни изтичат някои от най-важните срокове в изборния календар.

Първата ключова дата е 22 септември. До 17:00 часа във вторник Централната избирателна комисия ще приема документите за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент. Това е последният срок, в който кандидатските двойки могат да бъдат регистрирани за участие във вота.

Кои са важните дати до президентските избори на 25 октомври

Предизборната кампания официално започва в 00:00 часа на 25 септември. Тя ще продължи до полунощ на 23 октомври - общо 30 дни преди изборния ден.

На 24 октомври е денят за размисъл, когато предизборната агитация е забранена. Ден по-късно – на 25 октомври, избирателите ще гласуват за следващите президент и вицепрезидент на България.

ЦИК прие хронограмата за президентските избори на 25 октомври

На този вот машинно гласуване ще има във всички секции с предвидените в Изборния кодекс изключения. Сред тях са секциите в страната с под 300 избиратели, подвижните секции, тези в лечебни заведения и социални институции, както и определени секции зад граница.

Президентският вот тази година има и друга особеност – за първи път от 20 години българите ще избират единствено държавен глава, без президентските избори да бъдат съчетани с друг национален вот.

В изборния ден NOVA ще проследи вота през целия ден със специални студиа, анализи, преки включвания и резултати в рамките на „Изборът на България: Седмият президент“.

Редактор: Цветина Петкова