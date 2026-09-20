Птици или личности от европейската история и култура?

Птици или личности от европейската история и култура - това е изборът, пред който са изправени гражданите на еврозоната при определянето на бъдещата визия на евробанкнотите.

21 септември е последният ден, в който всеки желаещ може да участва в допитването за дизайна на третата серия банкноти.

Представиха десет предложения за нов дизайн на евробанкнотите

2

Резултатите от общественото гласуване ще бъдат част от процеса, който ще определи как ще изглеждат бъдещите евро. Сред банкнотите, които ще получат нов облик, е и тази от 50 евро – една от най-широко използваните купюри.

1

За новата серия са разработени предложения в две основни тематични направления. Първото е „Европейска култура“ и поставя във фокуса личности, оставили значима следа в културното и интелектуалното наследство на континента.

2

Втората тема – „Реки и птици“, насочва вниманието към природата.

Концепцията използва европейските реки и различни видове птици като символи на свободата, многообразието и необходимостта от опазване на околната среда.

3

Така бъдещият облик на еврото може да разказва една от две истории – за хората, оформили културната идентичност на Европа, или за природата, която свързва държавите на континента.

2

1

Редактор: Цветина Петкова

Добави ни в предпочитани източници в Google

Последвайте ни

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking