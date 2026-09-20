Без промяна в цената на горивата в последното денонощие. Литър дизел и бензин се запазват на нивата си от вчерашния ден. Пропан-бутанът обаче прави още една стъпка и вече се продава средно с един цент по-скъпо - 69 цента за литър.





На седмична база, поскъпване има при зеленчуците и някои стоки от първа необходимост. По данни на Комисията по стокови борси и тържища, най-значително са поскъпнали краставиците - с близо 24 на сто при цената на едро. По-скъпо ни излизат още картофите, тиквичките и доматите.





Колкото до трайните стоки, там също има такава тенденция. Наблюдава се промяна нагоре в цените при захарта, която е поскъпнала с близо 9 процента, брашното с над 7 на сто и олиото с малко под 6 на сто.

Акцизът на пропан-бутана сваля цената с около 9-10 цента на литър



Междувременно, председателят на Комисията за защита на потребителите Мая Манолова заяви, че ангажиментът на търговските вериги към така наречената кошница с грижа е доброволен. Тя вече отправи доста остри критики за това какви продукти са включили те в нея и я нарече кошница без грижа.

"За в бъдеще ще настоявам, когато някой монополист, когато някой търговец поеме такъв публичен ангажимент, след това да подлежи на проверка. Иначе всичко това си остава прах в очите на хората и в крайна сметка - подигравка от страна на веригите с потребителите", каза Манолова.

"Надявам се, тъй като погледът на институциите, на гражданите е насочен към тази кошница с грижа, която засега е кошница без грижа, да бъде коригирана. Тоест в кошницата на първо време да постъпят висококачествени продукти с реално намаление, а не 15 процента намаление в кошницата с грижа и 37 процента намаление на същия продукт на промоция", коментира още председателят на КЗП.

Редактор: Ивета Костадинова