Писателят Христо Стоянов се готви да посрещне 70-годишния си юбилей с две нови книги – „Каквито ви видях“ и стихосбирката „Всичко“. В „Офанзива с Любо Огнянов“ той разказа за историите зад тях, за срещите си с големи имена в българската литература и за личните следи, които тези хора са оставили в живота му.

„Каквито ви видях“ събира спомени и анекдотични истории за български писатели и е посветена на Любен Дилов-син. Стоянов разказа, че идеята дошла именно от него малко преди смъртта му. „Каза ми: „Защо не напишеш една книга за българските писатели? Толкова анекдотични случаи знаеш“. След като си отиде, просто го приех като обществена поръчка“, сподели авторът.

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По думите му книгата се ражда в труден период, когато заради силен тремор на ръцете почти две години не успявал да пише. „Беше почти невъзможно и да се храня“, призна той. След смъртта на Дилов обаче състоянието му се подобрило и само за около месец и половина ръкописът бил готов.

Сред героите в книгата е и поетът Любомир Левчев. Стоянов припомни ролята му за представянето на българската литература пред света и постави по-широкия въпрос за отношението към културата у нас. „Докато нямаме ценностна система и интелигенция, която по някакъв начин да покаже на света, че съществуваме, мисля, че ще продължаваме по същия начин“, заяви писателят. Според него България все още не отдава достатъчно признание на част от значимите си творци.

Разговорът премина и през колоритни спомени за писатели като Георги Джагаров и Усин Керим, както и през историите от годините, в които алкохолът е присъствал в живота на самия Стоянов. Той обаче отхвърли представата, че пиенето помага на творчеството. „Няма автор, който да е написал нещо под въздействието на алкохол. Аз лично, когато пишех, задължително спирах пиенето поне две седмици“, каза той.

Стоянов разказа и за връзката си с Виетнам - покрай осиновената дъщеря на Блага Димитрова започнал да учи виетнамски, а по-късно работата и личният му живот го свързали още по-силно със страната.

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Втората книга, с която писателят посреща юбилея си - „Всичко“, е поетична. В края на разговора Стоянов се върна и към една от най-личните теми - отношенията с майка си. Като свой възможен най-голям грях той посочи резките отношения с нея в младостта си. „Мама беше изумителен човек. Толкова неща съм научил от една жена“, сподели писателят.

Целия разговор гледайте във видеото.