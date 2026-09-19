България поведе на Дания с 2:1 победи във втория ден от сблъсъка за Купа „Дейвис“. Александър Донски и Пьотр Нестеров спечелиха мача на двойки след обрат - 4:6, 6:2, 7:6.

Българският тандем загуби първия сет с 4:6, но отговори категорично във втората част. Донски и Нестеров повишиха нивото си и стигнаха до 6:2, с което изпратиха срещата в решаващ трети сет.

В него битката остана оспорвана, но българите успяха да наложат волята си и затвориха частта, за да донесат изключително важната втора победа на националния отбор.

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Така България вече е само на един успех от спечелването на сблъсъка с Дания.

Следва големият мач между първите ракети на двете страни - Григор Димитров и Холгер Руне. Победа на Димитров ще сложи край на двубоя и ще донесе крайния успех на България. Ако датчанинът спечели, всичко ще бъде решено в пети мач между Илиян Радулов и Елмер Мьолер.

След първия ден резултатът беше равен - 1:1. Григор Димитров даде аванс на България след драматичен обрат срещу Мьолер – 6:7(2), 6:3, 6:4. Във втория сингъл Илиян Радулов отстъпи пред Холгер Руне с 3:6, 3:6.

Двубоят се провежда в зала Royal Stage в Хилерьод, край Копенхаген. Играе се до три победи от общо пет мача, всеки във формат до два спечелени сета.

Редактор: Цветина Петкова