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Какво може да се спортува в града през цялата година
Отиваме в Банско. Град, който познаваме като зимната столица на България, но който има и друго, много по-малко познато лице – това на спорта през цялата година.
В „Близо до спорта” по NOVA NEWS световният и европейски шампион по кикбокс Мартин Димитров показва кои са местата, където може да се спортува през цялата година и ще разберем защо Банско не е само сняг, ски и туризъм.
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„Започнах да тренирам от 6-годишен. Пътят беше труден, но всичко си заслужаваше. Няма значение от къде си, важното е да не се отказваш и ще стигнеш далеч. Избрах кикбоксът, защото моят вуйчо е шампион по таекуондо. Започнах да тренирам с него и така продължих”, споделя той.
„Тук добре развити са колоезденето и бягането. Почти всяка сутрин отивам в парка, където тренирам”, обяснява Мартин. Той обясни, че много от активните хора обичат да ходят и в близките планини през лятото.
Повече гледайте във видеото.
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