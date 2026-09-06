Отиваме в Банско. Град, който познаваме като зимната столица на България, но който има и друго, много по-малко познато лице – това на спорта през цялата година.

В „Близо до спорта” по NOVA NEWS световният и европейски шампион по кикбокс Мартин Димитров показва кои са местата, където може да се спортува през цялата година и ще разберем защо Банско не е само сняг, ски и туризъм.

И Стилияна Николова става посланик на българския туризъм

„Започнах да тренирам от 6-годишен. Пътят беше труден, но всичко си заслужаваше. Няма значение от къде си, важното е да не се отказваш и ще стигнеш далеч. Избрах кикбоксът, защото моят вуйчо е шампион по таекуондо. Започнах да тренирам с него и така продължих”, споделя той.

„Тук добре развити са колоезденето и бягането. Почти всяка сутрин отивам в парка, където тренирам”, обяснява Мартин. Той обясни, че много от активните хора обичат да ходят и в близките планини през лятото.

Повече гледайте във видеото.