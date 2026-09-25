Радослав Росенов покори европейския връх в бокса. 22-годишният българин спечели титлата при мъжете в категория до 60 килограма на Европейското първенство в София.

Пред родна публика в столицата Росенов стигна до златния медал след финален сблъсък с украинеца Айдер Абдураимов. Така българският национал завърши по най-добрия възможен начин впечатляващото си представяне на шампионата, след като по пътя към решителната среща преодоля няколко сериозни съперници.

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В четвъртфиналите Росенов взе труден реванш от руснака Всеволод Шумков, който го беше победил във финала на предишното европейско първенство. Българинът спечели срещата с 3:2 съдийски гласа и си гарантира медал от надпреварата.

На полуфинала негов съперник беше представящият Испания Еварт Андрес Марин Ернандес. Росенов подходи тактически към двубоя и натрупа преднина още в първите два рунда. Испанският национал увеличи темпото в заключителната част, но не успя да обърне развоя на срещата и българинът спечели с 4:1 съдийски гласа.

Полуфиналът остави и физически следи върху Росенов. След като в четвъртфинала срещу Шумков получи аркада над дясната вежда, срещу Ернандес беше разкъсан и над лявата. Това обаче не го спря по пътя към най-голямата цел.

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Още след класирането си за финала Росенов даде заявка, че няма намерение да се задоволява със сребърния медал. Ден по-късно той изпълни заканата си и вече е европейски шампион при мъжете в категория до 60 килограма.

Припомняме, че България вече спечели едно отличие - Рами Киуан завърши турнира с бронзов медал.

Редактор: Цветина Петкова