Египет направи крачка към по-голяма технологична независимост в производството. Страната пусна в експлоатация първия си промишлен робот, разработен и произведен с преобладаващо местно участие.

Той е създаден от Центъра за промишлена модернизация в партньорство с компаниите RaedBots и Qube и е предназначена за използване в реална производствена среда. В момента 80% от компонентите и разработката са местни, като целта е този дял да достигне 90%. Това ще стане след започването на производство на двигателя в Египет.

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Проектът е част от усилията на страната да модернизира фабриките си и да развива собствено производство на машини и производствени линии. Според министъра на промишлеността Халед Хашем разработката показва и потенциала на младите египтяни да превръщат технологичните знания и иновациите в готови индустриални продукти.

Властите заявяват, че ще продължат да подкрепят подобни инициативи с цел създаване на по-конкурентоспособно производство и нови възможности за младите специалисти в страната.

Редактор: Ралица Атанасова