Снимка: Getty Images
Демонстрацията се провела в Ню Йорк
Холивудската актриса Сюзън Сарандън беше задържана в четвъртък по време на протест в Ню Йорк. Снимки и видеоклипове показват звездата с белезници, докато полицията я отстранява от демонстрацията срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху преди речта му пред Общото събрание на ООН в Манхатън.
Властите са арестували над 100 души, участвали в многолюдния протест.
🔴 Detienen a la actriz Susan Sarandon durante una protesta en Nueva York para exigir el fin del suministro de armas a Israelhttps://t.co/iphLKPAqH3 pic.twitter.com/ryFePuizdY— Cadena SER (@La_SER) September 24, 2026
Сред тях са и звездата от "Сексът и градът" Синтия Никсън, както и актрисата от сериала "Хитринки" Хана Айнбиндер. В протеста взеха участие и комикът Кейлъб Хиърън, градският съветник Чи Осе и номинираната от Демократическата партия за Конгреса Дариализа Авила Шевали.
BREAKING: Elliot Page, Susan Sarandon and Chelsea Manning are among those blocking the road outside of the UN to protest Netanyahu Visit.— Oliya Scootercaster 🛴 (@ScooterCasterNY) September 24, 2026
Video by @yyeeaahhhboiii2 | Licensing @FreedomNTV Desk@freedomnews.tv https://t.co/j1rzYLTcgy pic.twitter.com/Uwsh85FlbW
Протестиращите носеха плакати и скандираха "Свобода за Палестина! Спрете геноцида!"
В началото на речта на Нетаняху от трибуната на Общото събрание на ООН десетки делегати напуснаха залата, а израелският премиер ги определи като "страхливци".
Това не е първият път, когато известни личности се обявяват срещу Нетаняху. Сарандън е твърд поддръжник на Палестина. По време на филмовия фестивал във Венеция тя разказа, че е загубила филмови роли заради тази подкрепа.
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