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Жителите на града настояват за 50-метрова зелена ивица
Жители на Пловдив стартираха петиция с искане да се запази 50-метрова зелена ивица по брега на река Марица. Те настояват такава зона да има по цялото поречие на реката в рамките на града. Това автоматично би забранило и опасното строителство непосредствено до дигите.
Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж край река Марица
Инициативата идва след месеци на сигнали и протести срещу строеж на нова жилищна кооперация буквално до дигата на реката в квартал „Марица-Север”. За казуса ви разказахме в поредица от репортажи в „Здравей, България”. Строежът е спрян от няколко месеца, а през това време са извършени серия от проверки от всички институции.
„Трябва да има генерална концепция относно пространствата по цялото поречие на река Марица”, каза Ива Димитрова, която е една от инициаторките на петицията.
„Цялото поречие на реката трябва да бъде със свободен достъп и да бъде определено като зона за отдих, спорт и детски площадки, а не да се превърне в частен двор. Това обаче няма как да се случи, докато работим на парче”, каза още Димитрова.
Протестиращите граждани посочиха, че от там минава и биокоридор.
„Строежът е законен. Няма съдебно решение, което да отменя строителното разрешение. Няма съдебно решение, което да отменя заповедта за ПУП. Актът за установяване на нарушения е подписан от архитект Константин Атанасов. В момента се обжалва. Вярваме на съда”, заяви пред NOVA инвеститорът на строежа Тодор Узунов.
От Общината казват, че има намерени пропуски и заради това кметът е издал заповед за спирането на строежа.
Повече гледайте във видеото.
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