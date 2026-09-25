Жители на Пловдив стартираха петиция с искане да се запази 50-метрова зелена ивица по брега на река Марица. Те настояват такава зона да има по цялото поречие на реката в рамките на града. Това автоматично би забранило и опасното строителство непосредствено до дигите.

Кметът на Пловдив издаде заповед за спиране на скандалния строеж край река Марица

Инициативата идва след месеци на сигнали и протести срещу строеж на нова жилищна кооперация буквално до дигата на реката в квартал „Марица-Север”. За казуса ви разказахме в поредица от репортажи в „Здравей, България”. Строежът е спрян от няколко месеца, а през това време са извършени серия от проверки от всички институции.

„Трябва да има генерална концепция относно пространствата по цялото поречие на река Марица”, каза Ива Димитрова, която е една от инициаторките на петицията.

„Цялото поречие на реката трябва да бъде със свободен достъп и да бъде определено като зона за отдих, спорт и детски площадки, а не да се превърне в частен двор. Това обаче няма как да се случи, докато работим на парче”, каза още Димитрова.

Протестиращите граждани посочиха, че от там минава и биокоридор.

„Строежът е законен. Няма съдебно решение, което да отменя строителното разрешение. Няма съдебно решение, което да отменя заповедта за ПУП. Актът за установяване на нарушения е подписан от архитект Константин Атанасов. В момента се обжалва. Вярваме на съда”, заяви пред NOVA инвеститорът на строежа Тодор Узунов.

От Общината казват, че има намерени пропуски и заради това кметът е издал заповед за спирането на строежа.

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