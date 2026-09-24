Подготовката за изборите за президент и вицепрезидент продължава по утвърдения график, като тази година в надпреварата участват 27 кандидатски двойки. Това съобщи говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова-Цветкова на редовен брифинг на комисията. За сравнение, на президентските избори през 2021 г. регистрираните двойки са били 23.

Един от основните акценти в подготовката е машинното гласуване. ЦИК е приключила процедурата по обществената поръчка за избор на изпълнител, който да осигури техническата и логистичната подготовка на устройствата за предстоящия вот. Предстои сключването на договор с единствения участник в съответната част от процедурата - „Сиела Норма“.

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Обществената поръчка предвижда цялостна диагностика, профилактика и при необходимост ремонт на 12 800 специализирани устройства за машинно гласуване. Всяка машина трябва да премине през пълна техническа проверка, която да обхване както основните ѝ компоненти, така и периферните устройства.

По думите на Балова-Цветкова целта е потенциалните технически проблеми да бъдат открити и отстранени преди изборния ден. Тя подчерта, че подобна цялостна профилактика на машините не е извършвана от закупуването им през 2021 г.

„Всяка една машина ще премине през пълна техническа диагностика, профилактика и ремонт там, където е необходимо. Предвидените дейности ще позволят подробно тестване на машините и на всички техни основни компоненти и периферни устройства, както и своевременно установяване и отстраняване на техническите неизправности“, обясни говорителят на ЦИК.

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Софтуерът също ще бъде подготвен за президентския вот

Наред с техническата проверка на устройствата предстои и цялостната им софтуерна подготовка. Тя ще включва дейности по приложния софтуер, необходим за конкретните избори, както и съдействие при неговото удостоверяване от компетентните органи.

„В рамките на поръчката ще бъде извършена и цялостна софтуерна подготовка на специализираните устройства за машинно гласуване за предстоящите избори. Това включва подпомагане на удостоверяването на приложния софтуер, адаптиране, параметризиране и създаване на електронни бюлетини“, посочи Балова-Цветкова.

Предвидена е и възможност машините да отпечатват финален протокол с резултатите от гласуването в съответствие с изискванията на Изборния кодекс.

Системният и приложният софтуер ще бъдат инсталирани на устройствата след приключването на процедурата по удостоверяване от компетентните органи. Едва след завършването на техническата и софтуерната подготовка машините ще бъдат комплектовани и изпратени към секциите.

Около 3000 технически специалисти ще бъдат ангажирани

Изпълнителят на обществената поръчка ще трябва да организира и транспортирането на устройствата до избирателните секции. След края на изборния ден машините ще бъдат върнати обратно в склада. За техническото обезпечаване на машинния вот се предвижда да бъдат ангажирани около 3000 специалисти в България и извън страната. Те ще отговарят за поддръжката на устройствата по места и за реакцията при възникване на технически проблеми.

По време на изборите ще работи и специализиран център за техническа поддръжка. Неговата задача ще бъде да оказва съдействие при неизправности и да консултира както техниците, така и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и експлоатацията на машините.

„Ще функционира специализиран център за поддръжка по време на изборите, който ще оказва съдействие при възникнали технически проблеми и ще консултира техниците и членовете на секционните избирателни комисии по въпроси, свързани с инсталирането и експлоатацията на машините“, заяви Балова-Цветкова.

Предстои обучение на изборните комисии

Част от подготовката ще бъде и обучението на членовете на районните и секционните избирателни комисии за работа с устройствата. Целта е те да бъдат запознати с процедурите при използването на машините и с действията, които трябва да предприемат при възникване на проблем.

Така избраният изпълнител ще поеме целия технически и логистичен цикъл – от диагностиката и ремонта на 12 800-те устройства през софтуерната им подготовка до транспортирането, инсталирането и обслужването им по време на изборите.

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От ЦИК подчертаха, че процедурата върви в предвидените срокове, а изпълнението ѝ е ключово за нормалното протичане на машинното гласуване на предстоящия президентски вот.

Машинно гласуване ще има във всички избирателни секции с над 300 избиратели, съобщи още говорителят на ЦИК. С хартиени бюлетини ще се гласува в секциите с по-малко от 300 души, както и в подвижните секции, лечебни и социални заведения, домове за възрастни и на плавателни съдове под български флаг. Машини ще бъдат изпратени и в секциите зад граница, за които са подадени над 300 заявления.

Списъкът с адресите на секциите с машинно гласуване ще бъде публикуван на сайтовете на ЦИК и районните избирателни комисии. При голям брой избиратели в отделни секции извън страната може да бъдат осигурени и по две устройства, за да се ускори гласуването.

Балова-Цветкова напомни на българите зад граница, че 29 септември е крайният срок за подаване на електронни заявления за гласуване извън страната. Предварителното заявление позволява избирателят да бъде включен в списъка и така да не се налага да попълва декларация и да бъде дописван в изборния ден. На 3 октомври трябва да бъдат определени местата и държавите, в които ще бъдат образувани секции зад граница, въз основа на подадените заявления и останалите законови условия.

До 17:00 часа днес регистриран кандидат може да се откаже и да бъде заменен с друг. ЦИК вече е изпратила за обнародване в „Държавен вестник“ регистрираните кандидатски листи. В същия срок кметовете трябва да изпратят предложенията за съставите на секционните комисии там, където при консултациите е постигнато съгласие.

Предизборната кампания започва в 00:00 часа на 25 септември и приключва в 24:00 часа на 23 октомври. До 27 септември компетентните институции трябва да извършат проверките дали кандидатите отговарят на изискванията на Конституцията.

ЦИК е приела и правилата за социологическите проучвания в изборния ден. Агенциите, които ще извършват такива изследвания, трябва да се регистрират в комисията до 17 октомври. Те ще бъдат вписани в публичен регистър, а анкетьорите ще получат удостоверения и ще трябва да носят отличителни знаци. От комисията отново напомниха, че публикуването на резултати от проучвания на общественото мнение преди официалния край на изборния ден е забранено.

За наблюдение на изборите са регистрирани две организации - една българска и една международна.

На въпрос колко секции ще бъдат с машинно и колко само с хартиено гласуване Балова-Цветкова посочи, че окончателни данни все още няма и те могат да бъдат представени на следващ брифинг.

Говорителят на ЦИК беше попитана и за твърдения, че полицаи могат да имат достъп до машините. Тя подчерта, че комисията е независим орган и че кръгът на лицата, които имат достъп до устройствата за гласуване, се определя с решение на ЦИК. По думите ѝ полицейските служители нямат достъп до машините единствено на основание, че охраняват склада, в който те се съхраняват.

ЦИК съобщи подробности за стойността на обществената поръчка за техническото и логистичното обезпечаване на машинното гласуване. По думите на говорителя на комисията Стоянка Балова-Цветкова за основната част, свързана с техническата профилактика на устройствата, сумата е около 9,3 млн. евро.

Отделно около 1,2 млн. евро са предвидени за транспортирането на машините и техническото им обезпечаване в изборния ден, а приблизително 1,8 млн. евро - за ремонт на устройствата. ЦИК е взела необходимите решения и е упълномощила председателя на комисията да подпише договора с „Сиела Норма“, която е единственият участник в съответната обществена поръчка.

Обученията на изборните комисии започват следващата седмица

ЦИК вече е разработила график за подготовката на членовете на изборните комисии. Очаква се обученията да започнат още през следващата седмица, първо с районните избирателни комисии, а впоследствие и със секционните.

Балова-Цветкова обясни, че ЦИК възнамерява да участва и в обученията, които районните комисии организират за членовете на СИК. Целта е да бъдат установени евентуални затруднения и пропуски на местно ниво. Това обаче ще може да стане след назначаването на секционните комисии, като посоченият на брифинга срок е след 10 октомври.

Самият начин на провеждане на обученията няма да бъде съществено променен – ще продължат да се използват презентации и останалите познати до момента материали. Паралелно с това се разработва методология за работата на обучителното звено.

Сертификати за председателите и секретарите на СИК

Остава и предвиденото в Изборния кодекс изискване за сертифициране на председателите и секретарите на секционните избирателни комисии. От ЦИК обясниха, че тепърва трябва да бъде уточнено по какъв начин ще се установява дали съответният член на комисията притежава необходимите знания, за да получи сертификат. Конкретният механизъм ще бъде разписан в методологията за функциониране на обучителното звено.

Балова-Цветкова уточни и че обявените около 3000 технически специалисти, които ще бъдат ангажирани с машините в изборния процес, са техници на „Сиела Норма“. Осигуряването им е част от обществената поръчка за машинното гласуване.

На брифинга беше поставен и въпросът за възможно забавяне и образуване на опашки пред секциите в чужбина заради попълването на декларации от избиратели, които не са предварително вписани в списъците.

От ЦИК посочиха, че изискването произтича от Изборния кодекс и не е ново. Избирателите, които гласуват извън съответното място, в което са предварително включени, трябва да удостоверят, че няма да упражнят правото си на глас на друго място.

Припомняме, че на 23 септември Централната избирателна комисия определи чрез жребий номерата, с които кандидатите за президент и вицепрезидент ще участват в изборите на 25 октомври. Процедурата беше публична и се проведе пред представители на политическите сили, инициативните комитети, наблюдатели и медии.

В жребия участваха 27 кандидатпрезидентски двойки. Първоначално в ЦИК бяха внесени документи за регистрацията на общо 28, но двойката Явор Бориславов Генов - Максим Генов Велков отпадна заради недостатъчен брой действителни подписи.

Изтегленият номер важи за цялата страна, както и при гласуването в секциите извън България. ЦИК ще утвърди резултатите от жребия с официално решение.

Заявленията са подадени от 66 държави. Най-голям е броят им от Турция - над 7000. Следват Великобритания с около 3000 и Германия с повече от 1500 заявления. Крайният срок за регистриране на кандидатските листи изтече на 22 септември. Официалната предизборна кампания започва на 25 септември и продължава до 24:00 часа на 23 октомври. Президентските избори ще се проведат на 25 октомври.

Редактор: Цветина Петкова