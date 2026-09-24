Цените на горивата в България ще продължат да бъдат силно зависими от международните цени на петрола и готовите горива, въпреки наличието на свръхпредлагане на вътрешния пазар. Това заяви в „Здравей, България” енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията.

По думите му в момента предлагането на горива у нас надхвърля търсенето с около 20-30%. В същото време обаче цените на колонките остават високи, тъй като търговците на едро се ориентират по Средиземноморската борса. „Това дава отклонение при нас, което спред мен е около 20 евроцента нагоре спрямо това, което би трябвало да бъде. Има огромен недостиг на дизел на световния пазар и съответно цената на борсата се повишава. Всеки търговец гледа да максимизира печалбата си“, обясни той.

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Според Владимиров именно това е един от основните проблеми при ценообразуването у нас. Производствените разходи на рафинерията не са се променили чувствително, както и тези за транспорт.

Експертът смята, че държавата има възможност да влияе върху ценообразуването, тъй като рафинерията се управлява чрез особен управител. По думите му това би позволило да се търси по-нисък марж при продажбата на горивата на вътрешния пазар.

Според Владимиров до 16 септември у нас са постъпили близо 4,9 млн. тона горива и суров нефт - количество, което се равнява на близо 90% от общото потребление на страната за годината. „Ако със същите темпове внасяме нефт и горива, със сигурност ще имаме сериозен излишък на горива“, каза експертът.

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По думите му именно това е една от причините да бъде премахната забраната за износ на дизел. Очакването е натрупаните количества да могат да бъдат реализирани на международните пазари.

В същото време обаче отпадането на забраната за износ може да има и обратен ефект върху вътрешния пазар. Според Владимиров при увеличаване на износа предлагането в България може да намалее, което би оказало натиск за допълнително повишаване на цените.

Експертът очаква през следващите месеци цените на бензина и дизела да останат зависими основно от международната конюнктура. Особено значение според него ще има развитието на ситуацията около Иран и Ормузкия проток.

В същото време България има известно ценово предимство спрямо други европейски държави заради по-ниското данъчно облагане и по-ниските производствени цени. „При производствените цени имаме един дискаунт около 9-10% за разлика спрямо другите държави от Европейския съюз. Това вероятно няма да се промени в следващите месеци“, посочи Владимиров.

Той не очаква настоящото поскъпване на горивата само по себе си да доведе до „галопираща инфлация“, но предупреди, че по-високите цени на горивата може да окажат допълнителен инфлационен натиск. „Това е като наливане на масло в огъня“, каза експертът.

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Редактор: Станимира Шикова