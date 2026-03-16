„Това е най-тежката петролна криза в историята на петрола и с всеки ден ситуацията става по-сложна. Проблемът с цените на петрола няма да спре. Дори да бъде отворен Ормузкият проток, те ще останат доста високи“. Това заяви енергийният експерт Мартин Владимиров от Центъра за изследване на демокрацията в ефира на „Здравей, България“.

Той коментира, че сценарият за 150 долара на барел ще се случи в следващите две седмици, ако не се предприемат действия за отваряне на протока. По думите му за България това би означавало увеличение на цените с около 20 евроцента на литър.

Изкривява ли „Лукойл Нефтохим“ цените на горивата у нас

„В България в момента цените на горивата са най-ниските в ЕС. Ръстът на цените при България е с около 10%, докато в ЕС достига 30%. Ние още настигаме останалите страни от ЕС като цени на горивата, но очаквам в следващите седмици да има сближаване“, прогнозира експертът.

Владимиров увери, че няма риск за физическите доставки на петрол за България. „Задържаме цените в момента, защото нашата верига на доставки е много различна от тази на другите страни от ЕС. Ние получаваме директно суров нефт от Казахстан. Рафинерията ги купува на много по-стабилни цени и има резервни количества, които са заредени за три месеца. Казвайки това, обаче, всички рафинерии, включително нашата рафинерия, ценообразува на основата на Средиземноморската борса на горива, а там ръстът на цените на горивата е сериозен и той ще се отрази и на цените на горивата у нас“, каза той.

„Въпросът е, че България може да контролира това, защото е в уникалната позиция да управлява рафинарията, ние имаме особен управител, който може да натисне маржа на печалбата“, каза още експертът.

Редактор: Ивета Костадинова