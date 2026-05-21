„Аз намирам, че туризмът стои много стабилно, ние сме в един непрекъснат възход от 2019 година насам и сега вървим към 14 милиона туристи”, това коментира директорът на Института за анализи и прогнози в туризма Румен Драганов в ефира на предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS. Той обсъди ефекта от победата на България на „Евровизия”, възможностите за домакинство през следващата година, както и актуалните предизвикателства пред туристическия бранш.

„Това е изключителен успех, използвахме най-добрия начин за популяризиране на дестинация”, отбеляза Драганов по повод победата на певицата DARA. По думите му хората сами са се убедили с очите си, а изпълнението и възрожденският елемент в песента са повлияли изключително силно на младото поколение.

Той изрази увереност, че страната ни ще се справи с домакинството на музикалния конкурс догодина. Според него събитието може да даде огромен икономически тласък на определен район. „Ако съм стратег, аз ще търся икономически къде инвестицията, която ще направя, ще ми донесе най-голяма стойност”, посочи той. Драганов предложи домакинството да се насочи към морските градове или Слънчев бряг, тъй като София вече има напълно развита инфраструктура, докато подобно събитие би помогнало на Варна и Бургас да се утвърдят и като изключителни културни европейски центрове извън чисто морския туризъм.

Въпреки добрите резултати, той призна, че има изостанали проблеми за решаване. Относно липсата на гаранционен фонд за туроператорите, той посочи, че идеята за него се обсъжда от над 20 години, но самите компании не са поискали да го създадат. „Сега е времето на господин Димитров първо да сложи ред кой е туроператор и кой не”, призова Драганов.

Колкото до цените по курортите и очакваното им повишаване през новия сезон, Драганов заяви, че е привърженик цените да бъдат високи, но това да върви ръка за ръка с увеличение на доходите. „Колкото получава една датска баба, толкова трябва да получава една българска баба, няма никаква разлика”, категоричен бе той.

„В момента, в който се качат заплатите и се изравним с Европейския съюз, приходите на държавата ще пораснат”, смята експертът. „Не може винаги да натискаме и тези, които идват от чужбина, да се чувстват царе на база на високите си пенсии, защото тук, в България, е евтино”, обясни Драганов.

