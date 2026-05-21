"Благодарение на Дара, екипа ѝ и БНТ, България е домакин на "Евровизия" през 2027 г. Сега на ход са управниците и политиците - да създадем добра организация, достойно представяне и, ако може, да минем без много скандали, драми и истерии. Министерският съвет вече създаде организационен комитет за Евровизия, оглавяван от вицепремиера Христов", това написа във "Фейсбук" общинският съветник от ВМРО в Столичния общински съвет Карлос Контрера.

Той приветства историческия успех на DARA, но обръща внимание на институционалната подготовка в организацията на мащабното събитие „Евровизия 2027“, което далеч надхвърля пределите на Европа.

По думите му, Столичната община трябва да направи няколко стъпки - да пусне приетата от СОС на 14.09.2023 г. експресна линия Х84, която е предвидено да свързва летището, пл. Орлов мост и Централна гара, както и да започне още тази година разширяване на видеонаблюдението в зоната на зала "Арена 8888", Женския пазар, Лъвов мост.

Три години по-рано, той внесе доклад за автобусната линия Х84. До момента този автобус, макар и одобрен в СОС, все още не е пуснат.

"Много неща има да се направят - тротоари, улици, площади, осветление. Разбира се, това не трябва да се случва с постове във Фейсбук, а институционално - през решения на общинския съвет, план на общината какво, кога и как, осигуряване на средства в бюджета за 2026 г., създаване на организационен комитет в Столична община и т.н.", добавя още общинския съветник.

