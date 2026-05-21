На 14 май бяха задържани деветима души, на четирима от които повдигнаха обвинения
Магистратите окончателно решиха дали четиримата обвинени в имотни измами ще останат на свобода. Прокуратурата настояваше за най-тежката мярка „задържане под стража“.
На 14 май бяха задържани деветима души, а на четирима прокуратурата повдигна обвинения. Няколко от участниците са обект на разследвания на NOVA за измами с имоти.
Днес Борис Янков и жената, с която живее, останаха без постановена мярка за неотклонение, докато Николай Александров и Георги Янчев - Джеймса ще бъдат освободени срещу „подписка“.
Мащабна операция на СДВР срещу имотните измами, има задържани (ВИДЕО+СНИМКИ)
Припомняме, че обвинението на нотариус Борис Янков бе преквалифицирано вчера - на „помагач“, а не „извършител“ на имотните измами. Според разследващите именно той е бил мозъкът на схемата, тъй като познава закона и се възползвал от „вратичките“ в него. В дома на Янков са намерени и стари нотариални актове, взети ветоятно от сградата на Нотариата в центъра на София, преди той да бъде закрит. Самият Янков е категоричен, че не е част от схемата за имотни измами.
Откритите в дома му документи обясни с детайлната проверка, която е извършвана на имотите преди изповядването на всяка сделка. Пишещата машина, с която прокуратурата смята, че са изготвяни фалшиви и изкуствено състарени нотариални актове, била от началото на кариерата му, когато нямало компютри. В момента тя не функционирала.
Съдът пусна обвиняемите за имотни измами в София
В събота на първа инстанция Районният съд не намери достатъчно доказателства да ги задържи. Така бившият нотариус Борис Янков, както и жената, с която съжителства Николина Здравкова, отново се озоваха на свобода без мярка за неотклонение, тъй като според съда няма доказателства те да са участвали в схемата за имотните измами.
При акцията на СДВР бяха извършени обиски на девет жилища и офиси и шест автомобила. В хода на претърсванията полицаите откриха лични карти на граждани, които следва да са в техните притежатели, множество нотариални актове за подготвящи се имотни измами, както и документи за покупко-продажба на недвижим имот и последващо прехвърляне на още девет такива.
