Депутатите ще изслушат министъра на регионалното развитие и благоустройство Иван Шишков за свлачището на пътя Смолян - Пампорово. Той ще трябва да отговаря на депутатски въпроси за данни от анализа до този момент, първоначални виждания за обходен път, както и информация за наличие на активност на свлачището към момента.

Най-вероятното техническо решение за възстановяване на пътя Смолян – Пампорово е изграждане на мостово съоръжение

В началото на месеца огромно свлачище откъсна 300 метра от пътя Смолян - Пампорово, вследствие на което бяха съборени стотици дървета и електрически стълбове, а беше прекъсната и тръба с метан.

