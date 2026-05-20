Изключителният успех на DARA ѝ носи не само обич и слава, но и почетно гражданство. Аврен стана третата община след София и Варна, която обеща да даде почетен статут на певицата, но добави и още нещо. Кметът Емануил Манолов обяви, че ще направи предложение да ѝ бъде дарен общински парцел в село Близнаци, където се надява да построи дом, в който да създаде още много красиви песни.

Общината има дългогодишни традиции в това отношение, каза кметът. Последният жител, който е удостоен с такава награда, е участничката в Олимпийските игри за кану каяк.

"Дара е от община Аврен, родът ѝ е от тук", мотивира Манолов решението. Той беше категоричен, че общината се гордее с Дара. "Не знаем дали ще иска такъв подарък, но за нас ще бъде чест, ако го приеме", заяви кметът. Той посочи, че трябва да мине сесията на Общинския съвет, за да бъде одобрено предложението, но не вярва някой да има против.

"На всички злобни коментатори мога да кажа само: "Бангаранга", каза още той с усмивка.