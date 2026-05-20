Кабинетът създава Съвет за административна реформа. Председател ще е вицепремиерът и финансов министър Гълъб Донев. Това обяви премиерът Румен Радев преди началото на днешното правителствено заседание.

Радев подчерта, че кабинетът има две цели - повишаване на ефективността на администрацията и свиване на разходите. Той увери, че няма да има масови уволнения, които да водят до загуба на капацитет и до правни рискове. „Няма да има съкращения и преструктуриране преди да бъде извършен предварителен преглед на структурите и функциите и без задълбочен анализ за това кои функции се дублират между органи, кои са остарели и неадекватни и кои могат и кога да бъдат автоматизирани и дигитализирани”, каза Радев.

Предвижда се сливане на агенции и дирекции с припокриващи се отговорности, трансформиране на агенции в дирекции към ресорните министерства, отпадане и премахване на излишни междинни звена, съкращаване на незаети щатни бройки, пенсиониране без заместване, както и програми за доброволно напускане.

„Имаме ясни критерии за успех и те са: намаляване на бюрократичната тежест за гражданите и бизнеса, съкращаване на времето за административно обслужване, по-голяма прозрачност и отчетност, оптимизиране на публичните разходи при запазване на качеството на услугите, предоставяни от администрацията”, каза Радев.

