В Пекин започна официалната част от държавното посещение на Владимир Путин. Руският президент беше посрещнат от китайския си колега Си Цзинпин в подножието на китайския парламент, известен като Голямата зала на народа. Двамата се оттеглиха за разговори между двете делегации, като Путин е придружаван от 39 души.

Владимир Путин пристигна на двудневно държавно посещение в Китай



Визитата в Китай става по-малко от седмица след посещението на американския президент Доналд Тръмп. Пекин е най-големият купувач на руски петрол и ключов съюзник, въпреки западните санкции срещу Москва. Путин ще се стреми да укрепи двустранните отношения, като в дневния ред ще бъде и проектът за нов газопровод, който би могъл да доставя до 50 милиарда кубически метра природен газ за Китай.