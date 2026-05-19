Крисия, която донесе детското издание “Евровизия” в България след второто си място през 2014 г., коментира емоционално победата на DARA на Евровизия 2026. „Евровизия е начин на изразяване. Смятам, че всички трябва да имаме свободата да се изявяваме“, заяви тя. Певицата и подчерта, че човек не бива да позволява „на другите гласове да му влияят“.

Изпълнителката говори и за собственото си израстване под светлините на прожекторите. „Всичко ме сполетя толкова бързо и трябваше да имам максимална реакция и достатъчно отговорност, без да изоставям детето в себе си“, сподели тя. Крисия призна, че най-важното за нея е било да запази любовта към музиката и да допусне „правилните хора“ до себе си, сред които семейството ѝ, вокалният ѝ педагог и близките приятели. Тя разказа и за подкрепата на своя партньор Никола Цолов, който, по думите ѝ, е винаги до нея „ментално и енергийно“, дори когато е далеч.

„Моментът на победата беше едно дежавю, което не бях изпитвала от много години. За първи път усетих комфорт. Почувствах България отново като свой дом“, каза певицата. Според нея победата е върнала усещането за уют и национална гордост, което страната е изпитала и по време на детската „Евровизия“.

