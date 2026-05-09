Вещи, принадлежали на покойната кинозвезда Мерилин Монро и предлагащи рядък поглед към личния свят на една от най-вечните легенди на Холивуд, ще бъдат продадени на търг през юни, предаде Ройтерс. Сред тях са дрехи, бижута, писма, ръкописни бележки, картини и стихове на Монро.

"Мерилин е просто икона“, каза Брайън Чейнс от аукционна къща "Херитидж окшънс", организатор на наддаването. "Хората обичат и боготворят Мерилин и до днес“.

"Херитидж окшънс" организира търг с предмети от наследството на поетите Норман и Хеда Ростън, близки приятели и довереници на Монро. Търгът, който ще се състои на 1 юни, съвпада с датата, на която звездата щеше да навърши 100 години. Включените в наддаването лични вещи са от периода 1955–1962 г., отбелязва Ройтерс.

Сред най-интересните предмети са документи, които никога не са показвани публично и хвърлят светлина върху личния живот на Монро. Те разкриват нейните романтични връзки, страховете й, свързани с неуспешна бременност, както и размислите й за смъртта. Вещите са „наистина специални, защото не става дума за неща, които са били купувани и продавани през десетилетията“, каза Чейнс.

От бижутата, които Монро е носила, до произведенията на изкуството, които някога е държала в ръцете си, колекцията предлага на купувачите интимен поглед към личния ѝ свят. Търгът включва също кореспонденция с нейния бивш съпруг - драматурга Артър Милър, разкриваща емоционалните премеждия в брака им, както и непоказвано досега писмо от психиатъра на Монро, описващо деня, предшестващ смъртта ѝ, информира Ройтерс.

