Върховният съд на Испания оправда колумбийската певица Шакира по обвинение в данъчна измама, предадоха "Ройтерс" и АФП. Магистратите разпоредиха също така на изпълнителката да бъдат възстановени над 60 милиона евро, които тя е платила като глоби и лихви, отбеляза "Ройтерс", като цитира съдебен документ, до който е получил достъп.

Два милиона гледаха Шакира безплатно в Рио де Жанейро

Съдията постанови, че разследващите не са успели да докажат, че Шакира е била повече от 183 дни в Испания през 2011 г., както се изисква от испанското законодателство, за да бъде считана за данъчно задължена в страната.

По това време данъчните власти настояваха, че Шакира е свързана с Испания чрез връзката си с бившия футболист на „Барселона" Жерар Пике и баща на двете ѝ деца, както и че развивала дейност основно в средиземноморската страна.

Изтекоха данни за медицинското досие на Шакира, предстои разследване

Върховният съд обаче постанови, че глобите са незаконосъобразни, тъй като са „основани на предположението, че данъчното местожителство на жалбоподателката е било в Испания за данъчната 2011 година - факт, който не е доказан, допълва "Ройтерс".

Редактор: Никола Тунев