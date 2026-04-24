Актьорът Явор Борисов, когото познавате от сериала на NOVA „Ол инклузив”, както и от сцената на Сатиричния театър, където сега е част от най-новата премиерна постановка „Началото на края”. В предаването „Социална мрежа” той каза, че спектакълът се занимава с привидно обикновените неща и теми, които вълнуват всички хора.

„Фабулата на спектакъла е мъжко-женските семейни взаимоотношения и как свикваме да приемаме хората около себе си за даденост. До какво води това и готови ли сме да платим цената, когато разберем, че нещата не са толкова прости и еднопланови”, обясни актьорът.

Любо Нейков се завръща на сцената на Народния театър

Явор Борисов каза още, че с годините и случките в живота, му е все по-трудно да взима категорично решение и това, по думите му, е добре, особено що се отнася до човешките взаимоотношения. Актьорът каза, че е важно хората да си дават втори шанс.

За него театърът е дом, а актьорите – семейство. „Щастлив съм, че работя това, което обичам”, сподели Борисов и изрази надежда зрителите да видят в „Началото на края” едно хубаво, забавно, но не празноглаво представление.

