Журналистът на NOVA Иван Кънчев се срещна в Кипър с водещите на телевизионното предаване „Паме Пареа”, които предизвикаха фурор, след като решиха да направят своя версия на танца на песента на DARA "Бангаранга".

Кристиана Артемила е водеща на предаването, но и негов сценарист. Оказва се, че тя е била пряк свидетел на победата на България.

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"Когато се върнах от "Евровизия" в понеделник сутринта, казах на екипа, че трябва да направим танца на песента", разказва Кристиана.

Решението е дошло от Джорджия, която освен журналист, е и хореограф. "Изучих хореографията сигурно 100 пъти", разказва тя.

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"Първоначално си помислих, че няма да се справим, защото DARA беше невероятна. След това ме вратът ме боля в продължение на седмица", споделя Константинос. "Всичко беше на живо, не очаквахме такъв отзвук, а и факта, че българите ще харесат нашата версия", заяви един от водещите Николас.

Успехът е оценен, а песента звучи навсякъде в страната. "Много се зарадвахме на победата на България", допълва Пантелис.

Цялата среща на журналиста на NOVA Иван Кънчев с водещите на предаването „Паме Пареа”, гледайте в неделя в "Събуди се".