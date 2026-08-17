През тази седмица Алекси от Стара Загора предстои да навърши 20 години, но ще посрещне рождения си ден в болничната стая, борейки се с тежката диагноза сарком на Юинг. Надежда за спасението му дава клиника за иновативно лечение в САЩ, а в момента младежът се намира в болница в Атина. „Имам надежда. Искам да кажа на всички хора, които са с тази ракова болест – да си дават шанс да живеят, да си казват, че са силни, че ще се справят и да вярват”, това коментира самият Алекси в един от малкото моменти, когато се чувства достатъчно добре, за да говори.

Болките на момчето започват още от миналата година, когато семейството тръгва по лекари, но никой не успява да открие проблема. Установиха, че има само дискова херния, за която започнахме терапии, болкоуспокояващи и мазила, разказва майката на момчето Нели Митева.

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Истинският проблем се проявява на летището на път за Гърция, когато Алекси получава първата си криза. „Той получава нечовешки болки, пада. Съответно ние се уплашихме като родители, не знаехме какво да правим”, спомня си майката. По спешност младежът е приет в клиника в Атина, където чуват диагнозата сарком на Юинг. Животът за нас буквално прекъсна и не исках да приема тази диагноза, но човек трябва да продължи да се бори, споделя още Нели Митева.

В момента дните на младежа преминават между терапията и болкоуспокояващите. „Болките са доста силни, мога да кажа, че са до припадък. Толкова силни, че удрят кокалите”, описва състоянието си Алекси. Той допълва, че не може да си намери място от болка и няма спокойствие дори когато се обръща на лявата или на дясната страна. Въпреки това момчето стиска зъби и казва, че ще се оправи, като успокоява и другите пациенти в болницата, че трябва да са борбени и силни, разказва майка му.

Единственият шанс за лечение на младежа идва от специализирана клиника в САЩ, но за него са нужни над 80 хиляди долара. Сумата е непосилна за семейството. Имаме нужда да тръгнем незабавно, защото ситуацията му е зле, а той е единственото ни дете, апелира за помощ майката на момчето.

Самият Алекси, който е завършил Търговската гимназия в родния си град, вече чертае планове за бъдещето. Мечтата ми е един ден да стана бизнесмен и брокер и когато се оправя от тази болест, искам да започна да помагам със собствени средства на деца и на хора, споделя младежът. „Той е много добро момче и просто иска да живее”, завършва майката на Алекси.

Всеки, който желае да помогне на Алекси, може да го направи по следните начини:

Дарителска сметка: LT223250040552743404

Титуляр: ALEXI MITEV

Дарения се приемат и онлайн чрез фондация „Павел Андреев“ на следния линк: https://pavelandreev.org/bg/campaign/da-pomognem-zaedno-za-lecenieto-na-aleksi

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