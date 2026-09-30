Футболистът Кристиано Роналдо е напуснал лагера на националния отбор на Португалия заради конфликт със селекционера Жорже Жезус.

Нападателят е взел това решение след напрегната пресконференция на треньора и разговор с президента на Португалската футболна федерация. Роналдо обяви, че в подходящ момент ще разкрие истината за причините за напускането си.

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Разногласията между двамата ескалираха, след като Жезус не пусна Роналдо в игра при победата с 2:1 над Норвегия в неделя. Треньорът призна, че футболистът е бил ядосан, но заяви, че между тях няма проблеми. Това е първият път от 18 години насам, в който Роналдо не записва минути за Португалия, без да е контузен или наказан. В края на мача той напусна терена ядосан, без да благодари на феновете. Португалската федерация потвърди, че подготовката на отбора продължава с останалите 24 играчи, което означава, че Роналдо ще пропусне предстоящия мач с Дания.

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Жезус, който беше назначен на поста след Световното първенство на мястото на Роберто Мартинес, заяви при встъпването си в длъжност, че ще разчита на Роналдо, стига той да е в състояние да играе. Въпреки това ограниченото му игрово време и добрите представяния на алтернативи като Гонсалу Рамуш, който отбеляза победния гол срещу Норвегия, сочат, че отношенията между треньора и ветерана могат да продължат да бъдат обтегнати. Роналдо, който ще навърши 42 години през февруари, заяви преди седмица, че все още вярва, че може да помогне на отбора.

Редактор: Цветина Петрова