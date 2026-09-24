Тайсън Фюри и Антъни Джошуа ще се изправят един срещу друг на 11 декември на стадион „Принсипалити“ в Кардиф, съобщи "Би Би Си".

Фюри и Джошуа, които не са се срещали на ринга от спаринг през 2010 г., ще се изправят лице в лице на пресконференция в Лондон на 30 септември. Очаква се тогава официално да започне промотирането на един от най-чаканите боксови мачове във Великобритания.

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Според "Би Би Си" началният час на основния двубой все още не е окончателно определен. Организаторите обсъждат възможността той да започне в ранните часове на 12 декември британско време, за да бъде удобен и за телевизионната аудитория в САЩ.

Двамата бивши двукратни световни шампиони вече са подписали договорите за мача по-рано тази година, но до момента датата и мястото не бяха потвърдени. Сред обсъжданите варианти бяха стадион „Уембли“ в Лондон и „Медисън Скуеър Гардън“ в Ню Йорк, но в крайна сметка Кардиф беше избран за домакин.

„Принсипалити“ вече е приемал боксови мачове в късните часове. През ноември 2007 г. там Джо Калзаге се изправи срещу Микел Кеслер, като двубоят започна в 1:00 часа британско време.

Фюри, който е на 38 години, все още не е коментирал официално обявяването на срещата. 36-годишният Джошуа написа в Instagram: „Аз вдъхновявам едно поколение“.

Мачът се организира съвместно от The Ring на саудитския боксов организатор Турки Алалших и президента на UFC Дейна Уайт. „Двама от най-добрите боксьори в тежка категория на своето поколение най-накрая ще се срещнат на ринга“, заяви Алалших.

„Това ще бъде един от най-големите мачове в историята на бокса. Много съм щастлив, че успяхме да го организираме за феновете“, добави той.

Уайт, който стои зад Zuffa Boxing, също определи двубоя като исторически. „Повече от десетилетие боксовите фенове настояват за сблъсъка в тежка категория между Тайсън Фюри и Антъни Джошуа“, заяви той. По думите му двамата влизат в мача с общо 66 победи, 52 нокаута и множество световни титли в тежка категория.

Промоутърът на Джошуа Еди Хърн заяви, че британският боксьор отдавна е искал срещата да се проведе във Великобритания. „Завинаги сме благодарни на британската публика за подкрепата към Антъни Джошуа. Без вас нямаше да успеем да осъществим това“, каза Хърн.

Уелският ръгби съюз и общинските власти в Кардиф приветстваха избора на града за домакин. Според тях двубоят ще затвърди позицията на Кардиф като място за големи спортни събития и може да донесе значителни икономически ползи за града.

Редактор: Георги Иванов