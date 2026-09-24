Канадският премиер Марк Карни е разгледал възможността президентът Доналд Тръмп да използва американската армия в преследване на целта си Канада да стане част от Съединените щати, съобщи „Ню Йорк Таймс“.

В интервю за изданието Карни заяви, че подобен сценарий не може да бъде пренебрегнат.

Канадският премиер не навлезе в подробности за евентуалната военна заплаха, но използва термин от финансовите пазари, за да опише малко вероятен сценарий с потенциално тежки последици.

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„Смятам, че на подобни позиции носиш отговорност да разглеждаш и крайните рискове“, заяви Карни, който е бивш управител на централните банки на Канада и Великобритания. „Това е просто управление на риска. Това не е основният сценарий, но би било безотговорно да не се подготвим“, добави той.

Канада е сред най-близките търговски и военни партньори на Съединените щати. Отношенията между двете съседни държави обаче бяха разклатени от търговската война на Тръмп и от многократните му твърдения, че иска Канада да стане американски щат.

Преговорите за намаляване на търговското напрежение се провалиха на 21 август.

Карни нееднократно е заявявал пред Тръмп, че Канада никога няма да стане част от Съединените щати. Социологическите проучвания показват, че много канадци вече не възприемат САЩ като приятелски настроен съсед.

Редактор: Ивета Костадинова