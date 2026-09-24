Китайският президент Си Дзинпин и съпругата му Пън Лиюен пристигнаха в Белия дом, където бяха посрещнати от американския президент Доналд Тръмп и първата дама Мелания Тръмп с официална церемония.

На червения килим бяха строени военнослужещи, държащи американски и китайски знамена. Военен оркестър изпълняваше музика от балкона над лидерите.

Доналд Тръмп посрещна Си Цзинпин с червен килим на самолетната писта

Снимка: БТА/АП

Тръмп, Си и съпругите им си размениха ръкостискания. Американският президент потупа китайския си колега по ръката, след което двамата застанаха един до друг за кратко, докато звучеше музика. След церемонията делегациите се отправиха към сградата на Белия дом. Четиримата не направиха изявления пред медиите.

По-късно днес Тръмп и Си се очаква да проведат двустранна среща. Вечерта китайският президент и съпругата му ще бъдат почетени с държавен банкет в чест на Си Дзинпин.

Снимка: БТА/АП

Тръмп често описва отношенията си със Си като добри и определя китайския лидер като свой „добър приятел“. Анализатори обаче отбелязват, че Пекин подхожда към отношенията с Вашингтон преди всичко от гледна точка на стратегическите си интереси.

Според Крейг Сингълтън, старши научен сътрудник във вашингтонската Фондация за защита на демокрациите, Тръмп отдава по-голямо значение на личните отношения, докато Си цени достъпа до американския президент и предвидимостта в двустранните отношения.

Снимка: БТА/АП

По думите му добрите отношения с Тръмп са полезни за Пекин, ако позволяват на Китай да избегне или отложи допълнителен натиск и да поддържа отношенията между двете страни по-управляеми и предвидими.

Директор на програмата за Източна Азия към базирания във Вашингтон институт „Куинси“ Джейк Уърнър също смята, че Си обръща голямо внимание на начина, по който изглеждат отношенията му с Тръмп, но не разчита толкова на личната близост.

Снимка: БТА/АП

Той отбелязва, че Китай е сред държавите, които най-силно се противопоставиха на митата на Тръмп, включително чрез заплахи за ограничаване на износа на редкоземни елементи. Според Уърнър това е довело до взаимно уважение между двете страни и възможност Вашингтон и Пекин да разговарят като равнопоставени партньори.

Срещата между Тръмп и Си се провежда на фона на продължаващите търговски и стратегически противоречия между САЩ и Китай, включително споровете около митата, технологиите и Тайван. Двамата лидери ще обсъдят двустранните отношения по време на срещата си в Белия дом.

Провеждащото се в Белия дом събитие е съпроводено и от демонстрации в близост до сградата - както на поддръжници на китайските власти, така и на протестиращи срещу политиката на Пекин.

Снимка: БТА/АП

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че САЩ и Китай са постигнали „огромен напредък“ по ключови въпроси, засягащи двете страни. Той подчерта, че Вашингтон и Пекин работят за „по-балансирани търговски отношения“, включително за разширяване на достъпа до американския пазар за китайски стоки и до китайския пазар за американски земеделски производители.

Тръмп посочи още, че по време на срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани със сигурността, технологиите и изкуствения интелект. По думите му решенията в тези области могат да допринесат за „мир и просперитет за десетилетия напред“. Американският президент заяви, че двете държави имат сходни цели и подчерта значението на отношенията между тях.

В началото на изказването си Тръмп заяви, че отношенията му със Си Дзинпин са изградени върху „взаимно уважение“.

Снимка: БТА/АП

След него китайският лидер заяви, че е готов да работи с Тръмп и изрази задоволство от посещението си в „красивите“ Съединени щати. Си благодари на американския президент и съпругата му за гостоприемството и ги поздрави по повод 250-ата годишнина от независимостта на САЩ.

Си подчерта, че Китай и САЩ са две големи държави с „велики народи“ и заяви, че посещението му има за цел да продължи приятелството между двете страни и да разшири сътрудничеството. По думите му Вашингтон и Пекин носят историческа отговорност за насърчаването на развитието и прогреса на човечеството. Той добави, че е готов да работи с Тръмп за „стабилното бъдеще“ на отношенията между двете страни.

Китайският президент призова Вашингтон и Пекин да засилят комуникацията помежду си. „Китай и САЩ са различни, но чрез открит, задълбочен и продължителен диалог двете ни страни могат да се разбират по-добре и да изградят взаимно доверие“, заяви Си.

Снимка: БТА/АП

Той добави, че двамата с Тръмп се уважават и поддържат контакт. Си призова за сътрудничество „с искреност“, като подчерта, че интересите на двете страни са „дълбоко преплетени“. По думите му има много области, в които Вашингтон и Пекин могат да работят заедно, а макар сътрудничеството да не може да реши всички проблеми в света, без него решаването на много от тях би било трудно.

Си заяви още, че Китай и САЩ носят обща отговорност за развитието на изкуствения интелект в полза на обществото. Той посочи, че двете държави трябва да гарантират, че технологията остава под човешки контрол и се използва в интерес на хората.

Китайският лидер изрази надежда китайските компании да бъдат третирани справедливо в САЩ. Той заяви също, че Пекин е готов да си сътрудничи с Вашингтон в сферата на търговията и определи конкуренцията между двете държави като „здравословна“. Според него тя трябва да бъде надпревара за взаимно развитие, а не съревнование кой ще спечели и кой ще загуби.

Снимка: БТА/АП

След това Си Дзинпин обяви програма за образователен обмен, по която през следващите пет години 100 000 млади американци ще бъдат поканени да посетят Китай. Китайският лидер припомни, че китайски и американски войници са се сражавали „рамо до рамо срещу фашистката агресия“ и подчерта, че този период от историята не е забравен от нито един от двата народа.

Си даде и друг знак за отношенията между Вашингтон и Пекин - два панди ще бъдат изпратени в зоопарка в Атланта. Подаряването на панди от Китай отдавна се възприема като символ на приятелството между двете страни.

Снимка: БТА/АП

В края на изказването си китайският президент заяви, че постигането на „великото възраждане на китайската нация“ и реализирането на целта на Тръмп за „да направим Америка отново велика“ могат да вървят паралелно. Той призова двата народа да отговорят на очакванията на гражданите и да продължат да развиват приятелството и сътрудничеството помежду си.

Малко след това стана ясно, че срещата между двамата лидери е съпроводена и от спор за достъпа на медиите до Белия дом. За разлика от обичайните държавни посещения, този път не бяха предоставени кадри на живо от посрещането на Си Дзинпин от Доналд Тръмп.

Снимка: БТА/АП

Причината е решението на администрацията на Тръмп да забрани на Politico, MS Now и CNN достъп до Белия дом. В знак на солидарност с CNN други телевизионни мрежи са се договорили да не заснемат общите моменти от посещението.

Късно снощи федерален съдия нареди на администрацията на Тръмп незабавно да възстанови достъпа на трите медии до Белия дом, докато съдебният спор бъде разгледан. Въпреки това журналисти от трите организации, които са пристигнали в Белия дом тази сутрин, не са били допуснати вътре. Медийните организации отново оспорват решението по съдебен ред.

В Белия дом подготовката за следващата част от програмата продължава, като журналисти са се събрали в Розовата градина в очакване Доналд Тръмп и Си Дзинпин да излязат за церемония по преглед на военния почетен строй.

На покрива над колоните на Западното крило и Овалния кабинет е разположен почетен караул от военнослужещи, които държат американски и китайски знамена. Присъствието на униформени военнослужещи на това място е необичайно.

Според кореспондента на "Би Би Си" във Вашингтон Даниел Буш внушителната церемония е част от усилията на Тръмп да посрещне Си Дзинпин с максимални почести при първото му посещение в Белия дом от близо десетилетие.

Самата среща може да не доведе до множество нови големи споразумения, но мащабът на официалната програма и церемониите около посещението на китайския лидер, включително вчерашната церемония по посрещането, значително надхвърлят тези, организирани за други държавни лидери по време на втория мандат на Тръмп.

Редактор: Георги Иванов