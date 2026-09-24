Саудитска Арабия за кратко издаде днес предупреждение за потенциална опасност в няколко района на страната, включително в Мека - най-свещения град за мюсюлманите. Съобщението беше разпространено на фона на засилващите се военни действия срещу хутите в Йемен.

Предупреждението обхвана също районите на Таиф, Джеда, Табук и Янбу по крайбрежието на Червено море. То беше отменено няколко минути след издаването му.

Хутите атакуваха нови цели в Саудитска Арабия

Проиранското движение на хутите предприе през последните месеци няколко атаки срещу Саудитска Арабия, която подкрепя международно признатото йеменско правителство.

Миналата седмица Рияд обвини хустите, че са атакували Мека с дрон, който е бил прехванат и свален. Движението отрече да е извършвало подобна атака. В събота беше обявена и въздушна тревога в столицата Рияд - първата подобна атака срещу града от години насам.

Хутите, които вече контролират голяма част от Йемен, наскоро поеха контрол и над йеменското крайбрежие на Червено море, засилвайки позициите си около стратегическия проток Баб ел Мандеб. Той е ключов за морския транспорт между Европа и Азия през Червено море и Суецкия канал.

Значението на Баб ел Мандеб за Саудитска Арабия нарасна допълнително, след като Иран сериозно затрудни морския трафик през Ормузкия проток - от другата страна на Арабския полуостров - след началото на войната в Близкия изток.

Редактор: Георги Иванов