Снимка: БГНЕС, архив
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Правосъдният министър отговори в позиция на твърденията на Борислав Сарафов
Министърът на правосъдието Николай Найденов заяви в своя позиция, че никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от него обещания или ангажименти нито в министерството, нито някъде другаде. Той подчертава, че не е търсил подкрепа за себе си за избор на главен прокурор.
Изявлението на правосъдния министър е по повод открито писмо, изпратено от бившия и.ф. главен прокурор и настоящ следовател в Националната следствена служба Борислав Сарафов. В него той отправя твърдения за действия на Николай Найденов, които според Сарафов поставят въпроси за политическо влияние върху избора на членове на ВСС от професионалната квота.
Писмото е изпратено до премиера Румен Радев, членовете на Висшия съдебен съвет, вътрешния министър Иван Демерджиев и председателя на ДАНС Пламен Тончев. Повод за него са поредица от публични изявления на Найденов, в които, според Сарафов, правосъдният министър говори за „прегрупиране на прокуратурата“ в неговия следователски кабинет. Сарафов отхвърля тези твърдения и на свой ред обвинява министъра, че именно той провежда срещи с кандидати за бъдещия състав на ВСС.
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В своята позиция министър Найденов нарича „компроматна атака“, това, че са преплетени действия като негово посещение в офис на автомобилно представителство и сервиз по лични причини, както и факта, че в кабинета си в Министерството е приемал магистрати.
Правосъдният министър заявява, че ще предприеме законови действия за защита срещу действията на Борислав Сарафов.
Публикуваме целия текст на позицията на правосъдния министър Николай Найденов без редакторска намеса:
„В едно от първите си публични изявления след като поех поста на министър на правосъдието, призовах г-н Борислав Сарафов да прояви достатъчно чест и сам да се оттегли от системата, като посочих, че бих го поздравил, ако това се случи. Г-н Сарафов не заслужи такива поздравления.
Като министър на правосъдието приемам магистрати в кабинета си в министерството. Това е част от работата ми и ще продължа да го правя. Сред тях имаше и такива, които заявиха, че са били подлагани на натиск. Никой кандидат за Висшия съдебен съвет не е получавал от мен обещания, ангажименти или искане за лоялност, нито в министерството, нито другаде. Не съм търсил подкрепа за избор на главен прокурор, още по-малко за себе си.
Посочената в писмото фирма извършва дейности по продажба и сервизно обслужване на автомобили, както и застраховането им, като офиса им съм посещавал по лични причини. Там не са провеждани никакви срещи с кандидати за ВСС.
Ако г-н Сарафов разполага с данни за извършено престъпление, като следовател той добре знае реда за съобщаването му. Този ред не минава през медиите.
Използваният типичен прийом за съставителите на компромати е навързването на действителни събития към изфабрикувани от тях твърдения, с цел придаване на достоверност на цялостния разказ. Фактът, че съм посещавал офис на автомобилно представителство и сервиз, където обслужвам личния си автомобил и плащам застраховки, както и фактът, че в кабинета ми в Министерството на правосъдието съм приемал магистрати, са удобно вплетени в една компроматна атака.
Не знам дали тя е израз на раздразнението на г-н Сарафов от това, че в институционално качество ще обжалвам отказа да бъде образувано дисциплинарно производство срещу него, или зад нея се крие нещо по-голямо - чрез създаване на изкуствен скандал се преследва провал на предстоящия избор на нов състав на Висшия съдебен съвет и оставане на власт на досегашното удобно статукво.
Не се наемам да давам оценка за мотивите на г-н Сарафов. Няма да позволя обаче този спор да отклони вниманието от същественото: избор на ВСС, в който кандидатите се преценяват по професионализъм и интегритет.
Единствено бих отбелязал, че за разлика от своите досегашни действия, г-н Сарафов изглежда, че е реагирал като истински следовател /според собствените му разбирания/ и е използвал достъпния му инструментариум за информиране и за контролиране на срещите ми в министерството и извън него. Тук проблемът не е личен, а институционален и като такъв следва да намери своето разрешение.
Ще предприема действия за защита срещу действията на г-н Сарафов по установения от закона ред, без да използвам медиите за това.“Редактор: Цвета Лазаркова
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