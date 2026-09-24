Управляващите подготвят нова данъчна политика, която предвижда облагане на свръхпечалбите на определени сектори и промени при ваучерите за храна. „Мерките са ясно заложени в политическата програма на партията и генерираните допълнителни приходи ще бъдат насочени към образованието и към социални мерки за справяне с кризата”, това коментира депутатът от „Прогресивна България” Тодор Джиков в ефира на предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS.

„Държавата ни закъсня с облагане с данък свръхпечалба на тези конкретни оператори, които на гърба на българския гражданин генерират много сериозни приходи”, заяви народният представител. Той даде пример с таксите при теглене на пари в брой от каса в банката, високите сметки към мобилните оператори с обещания за евтини телефони и надценките от 100% на хранителните продукти от първа необходимост във веригите. Според неговите думи печалбата на банките за 2024 година е била над милиард и половина, като голямата част от тези пари се изнасят към компаниите майки извън България.

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„Новият налог няма да се налага на всички компании. Взима се референтен период от 2020 до 2025 година и само тази част, която е над 20% увеличение на печалбата, ще бъде обложена с този данък свръхпечалба”, уточни Джиков, като добави, че мярката ще влезе в сила от 1 януари 2027 година.

Относно ваучерите за храна се предвижда увеличение на тяхната стойност. „Възможността за възнагражденията да минават през ваучери я вдигаме от 100 на 200 евро на човек”, посочи депутатът. Същевременно се въвежда данък от 7%, който ще се удържа от тях. Джиков аргументира тази стъпка с мотива, че тези ваучери не могат да се харчат навсякъде, а се използват в конкретни магазини с високи надценки, където потребителите отново са ощетени.

„Дори след облагането сумата чисто математически остава много по-голяма, отколкото в момента получават хората като ваучери”, обясни той. Предвижда се и почти двойно увеличение на данъчните облекчения за първо, второ и трето дете, както и еднократен акциз за мощните автомобили – 10 000 евро при регистрация на нова кола и 5 000 евро за автомобил втора употреба.

В отговор на критики от страна на опозицията във връзка с действията на президентската институция, Джиков заяви, че Илияна Йотова не помилва наркобарони, а осъдени престъпници след решение на една цяла огромна комисия на принципа на здравословното състояние.

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Редактор: Мария Барабашка