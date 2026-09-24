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В надпреварата за „Дондудов“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки
Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България.
В надпреварата за „Дондудов“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.
Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно - на 1 ноември.
Вижте номерата в бюлетината на кандидатите за президент (СПИСЪК)
Жребий, изтеглен в Централната избирателна комисия в сряда, определи номерата, с които претендентите ще бъдат вписани в бюлетината.
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