Остава ден до официалното начало на предизборната кампания за седмия президент на България.

В надпреварата за „Дондудов“ 2 участват рекордните 27 кандидат-президентски двойки. За вота ще бъдат разкрити секции в 55 държави, а заявления за гласуване в чужбина могат да се подават до 29 септември.

Първият тур на президентските избори е на 25 октомври, а ако има балотаж, той ще е седмица по-късно - на 1 ноември.

Вижте номерата в бюлетината на кандидатите за президент (СПИСЪК)



Жребий, изтеглен в Централната избирателна комисия в сряда, определи номерата, с които претендентите ще бъдат вписани в бюлетината.

Редактор: Станимира Шикова