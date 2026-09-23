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Акцията е организирана от „Невидими животни“
Граждани започват двуседмична протестна акция пред Народното събрание срещу практиката новородени телета да бъдат отглеждани в изолация. В знак на несъгласие участниците в демонстрацията ще прекарват часове, затворени в клетки.
В инициативата се очаква да се включат около 200 доброволци. Те ще се редуват денонощно на 12-часови смени в продължение на две седмици.
Активисти влязоха в клетки в защита на телетата, отглеждани при нехуманни условия
Акцията е организирана от „Невидими животни“. От организацията настояват депутатите да предприемат действия за прекратяване на практиката новородени телета да бъдат отделяни и отглеждани самостоятелно зад прегради.
Сред включилите се в протеста е Вяра Зайкова, която ще остане в клетката в продължение на 12 часа. „Подкрепям каузата на „Невидимите животни“, защото вече е време хората да не си затварят очите, а да видят какво реално се случва всеки ден“, заяви тя.
По думите ѝ именно чрез символичното поставяне на хора в клетки протестиращите искат да насочат общественото внимание към условията, при които се отглеждат животните. „Тези невинни малки същества от момента на раждането им са изолирани и са далеч от майките им, където трябва да бъдат“, каза още Зайкова.Редактор: Цветина Петкова
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