Протест срещу отглеждането на телета в клетки се провежда в района на Народното събрание. Организаторите от „Невидими животни“ планират да посрещнат депутатите, които отиват на работа, като им покажат клетки, в които у нас все още се отглеждат животни за мляко. 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е, след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени.

"Изискването е клетката да бъде достатъчно голяма, за да може телето да се обърне в нея. Това е минималното изискване, но на практика много често се използва именно този минимален размер". Това обясни в "Здравей, България" председателят на "Невидими животни" Стефан Димитров.

По думите му това е една изключително жестока практика, която се среща в част от най-големите промишлени кравеферми в България. "Телетата се отделят от майките си още при раждането и се затварят в тази клетка, която е едва малко по-голяма от самите тях - единична изолационна клетка. На практика телето прекарва месеци наред там, без да излиза. Можем да кажем, че това е детство зад железни решетки или в бетонна килия", изтъкна той.

Реално, подчерта Димитров, телето може само да се обърне и да легне - това е изискването по закон. "Това е технология, измислена преди около 50 години, когато говедовъдството започва да се индустриализира. Тогава се е смятало, че това е единственият начин да се контролира разпространението на заболявания при висока гъстота на отглеждане на животни", обясни активистът.

