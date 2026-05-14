-
АЕЦ "Чернобил" – 40 години по-късно и отново в риск (ВИДЕО)
-
Земите в Каварна в центъра на корупционен скандал: 40 000 евро подкуп за продажба на около 800 декара
-
Опасно шофиране на „Тракия“: Водач кара километри в насрещното кола с прекратена регистрация
-
Спортни новини (13.05.2026 - късна)
-
11 млади египетски лешояда завършиха „училище за лешояди“ край Кърджали
-
Отмениха прехвърлянето на средства за пръскане срещу комари към Министерството на земеделието
Какви законодателни промени искат организациите за хуманно отношение към животните?
Протест срещу отглеждането на телета в клетки се провежда в района на Народното събрание. Организаторите от „Невидими животни“ планират да посрещнат депутатите, които отиват на работа, като им покажат клетки, в които у нас все още се отглеждат животни за мляко. 150 000 души вече са подкрепили петицията на организаторите за премахване на клетките за телета, като целта е, след като бъде внесена в парламента, тя да доведе до законодателни промени.
"Изискването е клетката да бъде достатъчно голяма, за да може телето да се обърне в нея. Това е минималното изискване, но на практика много често се използва именно този минимален размер". Това обясни в "Здравей, България" председателят на "Невидими животни" Стефан Димитров.
Протести срещу насилието над животните в няколко града у нас
По думите му това е една изключително жестока практика, която се среща в част от най-големите промишлени кравеферми в България. "Телетата се отделят от майките си още при раждането и се затварят в тази клетка, която е едва малко по-голяма от самите тях - единична изолационна клетка. На практика телето прекарва месеци наред там, без да излиза. Можем да кажем, че това е детство зад железни решетки или в бетонна килия", изтъкна той.
Над 300 милиона животни в ЕС се отглеждат при лоши условия
Реално, подчерта Димитров, телето може само да се обърне и да легне - това е изискването по закон. "Това е технология, измислена преди около 50 години, когато говедовъдството започва да се индустриализира. Тогава се е смятало, че това е единственият начин да се контролира разпространението на заболявания при висока гъстота на отглеждане на животни", обясни активистът.
Повече по темата гледайте във видеото.
Последвайте ни