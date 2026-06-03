Олег Невзоров не е единственият заподозрян по аферата „Баба Алино“. Службите проверяват и други лица, свързани с казуса. Това заяви вътрешният министър Иван Демерджиев и потвърди, че властите са по следите му, а данните за неговото движение са предадени на ДАНС.

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"Принудителната административна мярка, наложена на Невзоров, е била предприета на доста сериозни основания. Те са свързани със съмнения за замесване в престъпни дейности от различен характер, а не от еднотипен. Подобна заповед е била наложена и на грузински гражданин, при почти идентични мотиви, като тя остава в сила", обясни вътрешният министър.

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И попита: "Интересният въпрос е защо заповедта по отношение на Невзоров е била отменена, на какво основание е станало това и дали е спазен предвиденият ред? Отговорите на всички тези въпроси трябва да бъдат дадени от председателя на ДАНС".

По думите ми в този случай не става дума само за Невзоров. "Има много хора, към които проявяваме интерес и по отношение на които събираме доказателства", подчерта Демерджиев.

Редактор: Станимира Шикова