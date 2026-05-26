Вътрешният министър Иван Демерджиев коментира появилите се съмнения за вътрешни мрежи в МВР, подпомагащи издирвани лица. Той подчерта, че се работи по различни линии и има установени проблеми в системата. Темата беше повдигната след ареста на издирвания Васил Михайлов, по-известен като прокурорския син от Перник.

„Хората, отговорни за практики, несъвместими с полицейската работа и етика, ще бъдат отстранени от постовете си, а някои - и от системата“, заяви Демерджиев, като уточни, че се изчаква приключване на разследването. Той допълни, че вече се извършват процесуални действия срещу хора, за които има данни за съпричастност към подобни схеми, а други ще бъдат публично оповестени след окончателното изясняване на случая.

И.д. главен секретар на МВР Георги Кандев коментира и публичните твърдения на адвокат Костова, която в ефира на „Здравей, България“ говори за възможна схема в Главна дирекция „Национална полиция“.

„Осъществих контакт с нея и я поканих в петък, в присъствието на директора на Инспектората и Дирекция „Вътрешна сигурност“, да предостави всички данни, с които разполага“, посочи Кандев. Той подчерта, че институциите няма да приемат твърдения, изнесени единствено в медийното пространство, без да бъдат предоставени на компетентните органи за проверка.

Министър Демерджиев заяви, че ако бъдат установени служители, които са подпомагали издирвани лица чрез изтичане на информация, ще последват строги действия. „Дирекция „Вътрешна сигурност“ работи активно. Нямайте съмнение, че ще бъдем безкомпромисни към всеки, който е облечен в униформа и нарушава закона“, каза той.

По думите му вече се подготвят процесуални действия срещу част от замесените, като в същото време се извършва пълна проверка на всички възможни съпричастни лица.

Иван Демерджиев: Хора, свързани с институции, са помагали на прокурорския син да се укрива

По думите му изборният цикъл е приключил и системата вече преминава към фокус върху оперативните задачи. „Сега ще си набележим приоритетите, които заявихме още при встъпването, и ще създадем организация структурите по места да ги реализират успешно“, посочи Демерджиев.

Според информацията от брифинга издирването на прокурорския син е продължило повече от месец, като в процеса са се натрупали данни за значителен брой потенциално замесени.

По отношение на разследването за подпомагане на прокурорския син той заяви, че в момента се установява широк кръг от лица, които са му помагали в укриването. По думите му става дума за „доста хора“, като не всички са служители на МВР. Част от събраните материали вече са насочени към прокуратурата, а останалите лица предстои да бъдат идентифицирани и публично оповестени след приключване на процесуалните действия.

Вътрешният министър посочи, че в МВР се подготвя двуетапна реформа. Първият етап ще бъде бърз и ще включва незабавни действия по очевидни проблеми в отделни структури. Вторият етап ще бъде по-дългосрочен и ще се основава на стратегически анализ и цялостна визия за развитие на министерството. Според него в системата има сериозни затруднения, свързани с дублиращи се функции, неефективни структури и служители, които са достигнали пенсионна възраст, но все още работят, като общият им брой е значителен.

Министърът подчерта, че вече е направен съвместен анализ от политическото и професионалното ръководство и че част от структурите с установени проблеми ще бъдат реорганизирани без забавяне.