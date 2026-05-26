Земетресение с магнитуд 6,9 разтърси северната част на Чили, съобщи Американският геоложки институт, цитиран от Франс прес. Епицентърът на труса е бил на около 30 километра източно от град Калама, в района на пустинята Атакама, на дълбочина от 101 километра.

По данни на чилийските власти към момента няма информация за жертви или сериозни материални щети. От Националната служба за превенция и управление на бедствия увериха, че не съществува опасност от цунами за чилийското крайбрежие. „Заплахата от цунами за бреговете на Чили е изключена“, заяви представителят на службата Фелипе Пласа.

Телевизионни кадри показаха как стоки падат от рафтовете в супермаркет по време на труса. Според местни медии земетресението е било усетено в регионите Арика, Тарапака, Антофагаста и Атакама.

Чили е сред най-сеизмично активните държави в света заради разположението си върху границата на три тектонични плочи. В страната трусове с магнитуд под 7 често не предизвикват сериозна тревога. Най-силното регистрирано земетресение в историята е именно в Чили - през 1960 г. трус с магнитуд 9,5 опустошава района на Валдивия и отнема живота на около 9500 души. През 2010 г. земетресение с магнитуд 8,8 предизвика цунами, при което загинаха над 520 души.

Редактор: Цветина Петкова
Източник: Асен Георгиев, БТА

