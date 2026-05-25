На 25 май 2026 г. в резиденцията на посланика на България в Япония се състоя тържествен прием по повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и славянската писменост.

По време на събитието бе проведена церемония по награждаване с почетни грамоти на шестима японски и един български културни дейци. Отличията са за техния значим принос към популяризирането на българската култура в Япония и за укрепването на приятелските отношения между двете държави.

Културната програма включи и музикални изпълнения. Празничният химн „Върви, народе възродени“ прозвуча в изпълнение на японска оперна певица. Японски DJ представи специален микс от българска фолклорна и етно музика, включително и песента победител от „Евровизия 2026“ - „Бангаранга“, която прозвуча за първи път в Япония.

Специален акцент в събитието бяха и поздравленията на японски студенти, изучаващи български език в три университета в Япония, които се обърнаха към гостите с кратки приветствени думи.

