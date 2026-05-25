Видео: Консулство на България в Япония
-
Вашингтон и Техеран продължават преговорите, блокадата в Ормузкия проток остава
-
САЩ и Иран са близо до мирно споразумение
-
Българският език в Китай: Професор Димитър Владиков разказва как 24 май се отбелязва в Хонконг
-
САЩ и Иран се доближиха до удължаване на примирието с 60 дни
-
САЩ обмислят подновяване на ударите по Иран
-
Вълна от възмущение от израелски министър, унизил активисти от флотилията с помощ за Газа
В резиденцията на посланика на България в Токио се състоя тържествен прием
На 25 май 2026 г. в резиденцията на посланика на България в Япония се състоя тържествен прием по повод 24 май - Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета, култура и славянската писменост.
По време на събитието бе проведена церемония по награждаване с почетни грамоти на шестима японски и един български културни дейци. Отличията са за техния значим принос към популяризирането на българската култура в Япония и за укрепването на приятелските отношения между двете държави.
24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост
Културната програма включи и музикални изпълнения. Празничният химн „Върви, народе възродени“ прозвуча в изпълнение на японска оперна певица. Японски DJ представи специален микс от българска фолклорна и етно музика, включително и песента победител от „Евровизия 2026“ - „Бангаранга“, която прозвуча за първи път в Япония.
Специален акцент в събитието бяха и поздравленията на японски студенти, изучаващи български език в три университета в Япония, които се обърнаха към гостите с кратки приветствени думи.Редактор: Цветина Петкова
Последвайте ни